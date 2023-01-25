NASA намерено запустить космический корабль с ядерным двигателем

NASA к 2027 году представит разработку двигателя для полетов на Марс. Ядерные тепловые ракеты могут быть в три или более раз эффективнее, чем обычные химические устройства, передает телеканал «Известия». Ведомство занимается развитием технологии много лет. В NASA надеются, что разработка позволит совершать полет в далекий космос и обратно быстрее, чем когда-либо. Работа ведется вместе с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов.

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