Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в среду, 25 января, учащихся столичных вузов с Днем российского студенчества — Татьяниным днем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

«Учеба в вузе — прекрасная пора. Время получать новые знания и расширять кругозор. Строить планы и мечтать о высоком. Время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью. Поздравляю с Днем российского студенчества», — отметил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин прибыл в МГУ им. М.В. Ломоносова в честь праздника Татьянин день, который ежегодно отмечается 25 января. Он также поздравил студентов.

Путин и Собянин открыли кластер «Ломоносов». Это флагман инновационного центра МГУ «Воробьевы горы», передает НСН.

В 2023 году в Москве подготовили интерактивную программу к Татьяниному дню: с 25 по 27 января в столице пройдут Дни студенчества.

Для молодежи подготовили экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры, спортивные соревнования, а также тренинги по предпринимательству и развитию карьеры.

День студента именуют Татьяниным днем из-за совпадения с церковной датой. В православном календаре это день почитания мученицы Татианы Римской. Также 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества, передает агентство городских новостей «Москва».