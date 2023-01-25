CNN узнал о планах США объявить о передаче Киеву танков Abrams на этой неделе

Аминистрация Белого дома уже на этой неделе может объявить об отправке на Украину 30 танков Abrams американского производства. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 25 января, со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

В этот же день в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в среду выступит с речью, посвященной помощи Украине.

Как отмечает телеканал, сроки фактической доставки танков до сих пор неясны, но обычно требуется несколько месяцев, чтобы обучить войска эффективному использованию танков.

Источник телеканала также сообщил, что помимо танков США отправят на Украину небольшое количество эвакуационных гусеничных машин, которые используются для помощи в ремонте танков на поле боя или вывозе с поля боя для обслуживания и ремонта в другом месте.

Ожидаемое объявление, по словам авторов статьи, прервет дипломатический тупик с Германией по поводу поставок танков Украине.

«Решение США предоставить Украине танки Abrams является резким отклонением от ранее заявленной позиции, что позволит Германии отправить свои танки Leopard 2 и расчистить путь для одобрения поставок другим европейских стран на поставку большего количества танков немецкого производства», — подытожили авторы.

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Комментируя это решение, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков M1 Abrams. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские танки, в случае их передачи, будут уничтожены российскими военными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.