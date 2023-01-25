Реклама
Прямой эфир
Мир
Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Захарова обвинила ФРГ в развязывании войны против РФ после слов Бербок о танках
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Политика
Колокольцев предрек танкам Leopard судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»
Происшествия
Три учебных заведения разрушены в Кременной в результате удара ВСУ из HIMARS
Мир
Первые танки Leopard могут поставить Украине через три месяца
Мир
Глава минобороны Бельгии предложит выделить Украине новый пакет помощи
Мир
CNN узнал о планах США объявить о передаче Киеву танков Abrams на этой неделе
Общество
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале
Сюжет:

CNN узнал о планах США объявить о передаче Киеву танков Abrams на этой неделе

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аминистрация Белого дома уже на этой неделе может объявить об отправке на Украину 30 танков Abrams американского производства. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 25 января, со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

В этот же день в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в среду выступит с речью, посвященной помощи Украине.

Как отмечает телеканал, сроки фактической доставки танков до сих пор неясны, но обычно требуется несколько месяцев, чтобы обучить войска эффективному использованию танков.

Источник телеканала также сообщил, что помимо танков США отправят на Украину небольшое количество эвакуационных гусеничных машин, которые используются для помощи в ремонте танков на поле боя или вывозе с поля боя для обслуживания и ремонта в другом месте.

Ожидаемое объявление, по словам авторов статьи, прервет дипломатический тупик с Германией по поводу поставок танков Украине.

«Решение США предоставить Украине танки Abrams является резким отклонением от ранее заявленной позиции, что позволит Германии отправить свои танки Leopard 2 и расчистить путь для одобрения поставок другим европейских стран на поставку большего количества танков немецкого производства», — подытожили авторы.

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Комментируя это решение, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков M1 Abrams. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские танки, в случае их передачи, будут уничтожены российскими военными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023