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В России наблюдается дефицит недорогих европейских автомобилей

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российские автодилеры отметили, что в РФ достаточно новых недорогих машин европейских брендов благодаря параллельному импорту. В то же время, по оценке сообщества, некоторый дефицит на доступные модели сохраняется, сообщает 25 января «РИА Новости», ссылаясь на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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«Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный», — сообщили в ассоциации РОАД.

В частности, по марке Hyundai на складах находится достаточный запас всего модельного ряда, который составляет три-пять месяцев торговли, рассказал замгендиректора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков. По его оценке, запасов автомобилей Kia хватит еще на четыре-пять месяцев торговли. К тому же дилер везет по системе параллельного импорта 250 автомобилей бренда, которые станут доступны в феврале текущего года.

Директор компании по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что складские запасы поставленных ранее автомобилей Hyundai и Kia по официальным каналам заканчиваются, хотя компания располагает более чем трехмесячным запасом авто этих брендов.

Еще один представитель авторитейла, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил, что практически все ходовые модели машин есть в наличии, однако дефицит сохраняется в доступных сегментах B и С. По его мнению, на российском авторынке сформировалась нехватка седанов до 2 млн рублей.

17 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что падение российского авторынка в I квартале 2023 года составит 40%. Исходя из нынешней ситуации, рынок будет менее 150 тыс. автомобилей. Сильнее всех просядет январь: в прошлом было более 90 тыс. авто, а сейчас можно ожидать в два раза меньше, рассказали в РОАД. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) они в наступившем 2023 году ожидают небольшого роста продаж, который может достигнуть 12%.

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