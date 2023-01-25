Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции

Финляндия выдала лицензию на экспорт оборонной продукции в Турцию. Об этом 25 января сообщила официальный представитель правительства Финляндии на переговорах с Турцией Рийкка Питкянен.

«Министр обороны Микко Савола выдал разрешение на экспорт стали, используемой для защиты транспортных средств, в Турцию», — приводит ее слова газета Helsingin Sanomat.

Питкянен отметила, что для этого решения не нужно было одобрение правительства.

Разрешение было предоставлено компании Miilux, чья прошлая заявка на экспорт в Турцию была отклонена в 2021 году. Финляндия не выдавала новых лицензий с 2019 года.

Накануне стало известно, что по требованию Турции были приостановлены на неопределенный срок трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.

В тот же день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна будет подавать заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией, хотя еще несколько часов назад он допускал возможность продолжить процедуру вхождения в альянс отдельно от Стокгольма из-за разногласий шведской стороны с Анкарой.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.