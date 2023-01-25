Колокольцев заявил о решительной борьбе за суверенитет России

Великие победы в истории России достигались за счет единения народа и колоссального напряжения сил. Об этом в среду, 25 января, в ходе XXXI Международных Рождественских образовательных чтений заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что Россия продолжает вести решительную борьбу за суверенитет, безопасность и поступательное развитие.

«Великие победы в истории Отечества всегда достигались ценой колоссального напряжения сил и единением народа. И сейчас речь идет не просто о новых испытаниях, а фактически о будущем России. Выдающийся полководец Александр Невский говорил: «Не в силе Бог, а в правде». Правда делает силу намного мощнее той, которая основана на лжи, ненависти и предательстве», — заявил Колокольцев.

Ранее, 17 января, президент России Владимир Путин заявил, что минувший год был для страны очень сложным, но ей удалось пройти через те риски, которые возникли неожиданно. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это касается экономики.

Вместе с тем еще в октябре 2022 года президент указал на устойчивость экономического сектора РФ в условиях санкций. Путин подчеркнул, что вместе с издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу государству, потому что так укрепляется его суверенитет.