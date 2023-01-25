Эстония компенсировала оружие, которое было передано Киеву, что в свою очередь привело к увеличению обороноспособности страны. Об этом 25 января заявила премьер-министр республики Кая Каллас, выступая на правительственном часе в парламенте.

По ее словам, всё оружие, которое направляется Украине, либо уже заменено, либо заменяется союзниками и собственными силами страны.

«Всё, что передается (Киеву. — Ред.), либо уже заменено, либо заменяется нашими или союзными возможностями. Например, [РЗСО] HIMARS или уже здесь, или мы сами приобретаем средства (противовоздушной обороны. — Ред.) ПВО. У нас есть гаубицы K9, которые заменили гаубицы, которые мы передаем. Мы всё равно планировали их заменить, потому что у нас не было больше боеприпасов для них», — заявила Каллас, отметив, что благодаря этому обороноспособность страны увеличилась.

Кроме того, по ее словам, за последний год Эстонией было приобретено боеприпасов больше, чем за последние 30 лет в целом. К 2025 году ожидается поступление боеприпасов еще на €900 млн.

Накануне, 24 января, посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире программы «Соловьев Live» заявил о том, что западные страны намерены поставлять Эстонии оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург. По его словам, в Эстонии планируется создать форпост для оказания давления на Россию, в том числе и в военном смысле.

За день до этого посол Эстонии в Киева Каймо Кууск заявил, что Таллин намерен передать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. В сообщении отмечалось, что правительство Эстонии утвердило крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву стоимостью €113 млн. В него вошли гаубицы FH-70 калибра 155 и 122 мм D-30, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые гранатометы М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.

О передаче Эстонией нового пакета военной помощи Украине стало известно 19 января. Каллас тогда заявила, что эстонская сторона передаст именно то, что хотел киевский режим.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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