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Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале

Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале

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Фото: РЕН ТВ
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Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале. «Известия» в среду, 25 января, публикуют кадры с места происшествия.

Как сообщает ГУ МВД по Дагестану, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них достал оружие и произвел несколько выстрелов.

В результате пострадали два человека — 35-летний мужчина получил ранение грудной клетки, левого бедра и правой голени, второй пострадавший получил переломом челюсти. Оба мужчины госпитализированы.

«Личность стрелявшего установлена, принимаются меры к его задержанию», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в ГУ МВД по Дагестану сообщили, что в Махачкалке объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. По информации прохожих, он прогуливался по улице с оружием в руках, направлял дробовик на людей, но выстрелы производил в воздух.

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