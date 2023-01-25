Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале
Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале. «Известия» в среду, 25 января, публикуют кадры с места происшествия.
Как сообщает ГУ МВД по Дагестану, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них достал оружие и произвел несколько выстрелов.
В результате пострадали два человека — 35-летний мужчина получил ранение грудной клетки, левого бедра и правой голени, второй пострадавший получил переломом челюсти. Оба мужчины госпитализированы.
«Личность стрелявшего установлена, принимаются меры к его задержанию», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день в ГУ МВД по Дагестану сообщили, что в Махачкалке объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. По информации прохожих, он прогуливался по улице с оружием в руках, направлял дробовик на людей, но выстрелы производил в воздух.