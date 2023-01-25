Колокольцев предрек танкам Leopard судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»

Немецкие танки Leopard, которые поставят Вооруженным силам Украины, ждет та же судьба, которая постигла нацистскую бронетехнику времен Великой Отечественной войны — «Тигров» и «Пантер». Об этом в среду, 25 января, во время XXXI Международных Рождественских образовательных чтений заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Что мы наблюдаем сегодня? Мы видим, как потомки гитлеровских нацистов и потомки их кровавых приспешников — бандеровцев, возводивших концлагеря для уничтожения целых народов, готовы повторять «подвиги» своих «выдающихся» предков, радостно рукоплещут решениям о направлении немецких танков на восток. Но у потомков тех, кто освободил мир от коричневой чумы, тоже крепка генетическая память. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких «Тигров» и «Пантер». Запомнят они и сожженные современные «Леопарды», — заявил Колокольцев.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей ФРГ вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев со своей стороны сообщил «Известиям», что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния. При этом он отметил, что Россия в очередной раз убедилась, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

За день до этого, 24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.