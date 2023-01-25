Почти 1 тыс. пачек сигарет задержали на границе в Псковской области
Сотрудники таможенного поста «Скангали» и Погрануправления ФСБ РФ по Псковской области пресекли незаконный ввоз 930 пачек сигарет. Подробности Псковской ленте новостей рассказала пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
По ее словам, во время осмотра вагонов таможенники обнаружили в продольных балках жесткости вагонов-цистерн скрепленные между собой веревками брикеты. Из сами полостей двух вагонов извлекли 62 брикета. В каждом было по 15 пачек сигарет.
По предварительным данным, стоимость незаконно перевозимой табачной продукции составляет 55 тыс. рублей. Возбуждено административное дело.