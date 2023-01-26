Ученый назвал версию происхождения приближающегося к Земле астероида

Астероид 2023 BU, который пройдет на рекордно близком к Земле расстоянии — около 3100 километров — может оказаться космическим мусором. Такое предположение сделал в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин.

Он выдвинул эту гипотезу, исходя из нетипичной для астероидов скорости 2023 BU. Ожидается, что астероид приблизится к Земле уже в четверг, 26 января.

«Скорость астероида составляет всего 3,1 км/c, что нетипично для астероидов, сближающихся с Землей. Для выброса с поверхности Луны, наоборот, это очень высокая, запредельная скорость. Поэтому вполне вероятно, что 2023 BU является космическим мусором», — сказал Еленин.

Он уточнил, что проверит свою гипотезу во время максимального сближения астероида с Землей. Специалист планирует лично фотометрировать прохождение небесного тела и проанализировать все доступные измерительные данные коллег.

Как полагает Еленин, судя по траектории движения, 2023 BU может оказаться космическим аппаратом, запускавшимся с Земли в пространство между Землей и Солнцем.

По словам открывателя объекта, астронома Геннадия Борисова, астероид 2023 BU максимально приблизится к Земле около 3.00 мск 27 января. В это время его можно будет наблюдать в Южном полушарии.

«Этот астероид интересен тем, что его удалось открыть за пять дней до максимального сближения с Землей. Пролет таких объектов случается раз в несколько десятилетий. Более удаленные астероиды пролетают по несколько раз в год», — сказал «Известиям» Борисов.

Он уточнил, что открыл астероид 2023 BU во время специальных поисков новых астероидов в ночь с 21 на 22 января на 500-миллиметровом самодельном телескопе со светосильным объективом, на котором работает с октября 2022 года. Никакой опасности 2023 BU, по мнению астронома, не представляет. Интересен же он ранним обнаружением и тесным сближением с Землей.

«Размер астероида скромный — от 5 до 8 м, гораздо меньше Челябинского метеорита. Даже при пересечении его орбиты с Землей до поверхности бы ничего не долетело, обломки бы сгорели в плотных слоях атмосферы», — пояснил Борисов.

24 января председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов сообщил, что астероид 2023 BU не является катастрофически опасным, поскольку его энергия слишком мала. Он уточнил, что тела размером 5–6 м, входя в атмосферу Земли, разрушаются в ней практически полностью.