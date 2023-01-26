Реклама
Прямой эфир
Мир
International Paper сообщила о продаже доли бизнеса российским партнерам
Политика
В Совфеде назвали экс-президента Польши подстрекателем
Спорт
Матыцын заявил о недопустимости особых условий участия спортсменов РФ в международных турнирах
Мир
США продолжают передавать Украине разведданные
Мир
Производитель электрооборудования Legrand заявил о желании уйти из РФ
Происшествия
Девочка-подросток погибла в Сочи после наезда легкового BMW на переходе
Экономика
Страховка для ТЦ от пожаров подорожала в России на 5-20%
Мир
В бундестаге допустили поставки истребителей Украине в будущем
Мир
В США заявили о необходимости нескольких месяцев для доставки танков на Украину
Мир
Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин
Туризм
В Петербурге разработают новые туристические маршруты к юбилею Пушкина
Мир
В нескольких областях Украины прогремели взрывы
Сюжет:

Ученый назвал версию происхождения приближающегося к Земле астероида

Ученый Еленин: приближающийся к Земле 26 января астероид может оказаться космическим мусором
0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астероид 2023 BU, который пройдет на рекордно близком к Земле расстоянии — около 3100 километров — может оказаться космическим мусором. Такое предположение сделал в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин.

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

Он выдвинул эту гипотезу, исходя из нетипичной для астероидов скорости 2023 BU. Ожидается, что астероид приблизится к Земле уже в четверг, 26 января.

«Скорость астероида составляет всего 3,1 км/c, что нетипично для астероидов, сближающихся с Землей. Для выброса с поверхности Луны, наоборот, это очень высокая, запредельная скорость. Поэтому вполне вероятно, что 2023 BU является космическим мусором», — сказал Еленин.

Он уточнил, что проверит свою гипотезу во время максимального сближения астероида с Землей. Специалист планирует лично фотометрировать прохождение небесного тела и проанализировать все доступные измерительные данные коллег.

Как полагает Еленин, судя по траектории движения, 2023 BU может оказаться космическим аппаратом, запускавшимся с Земли в пространство между Землей и Солнцем.

По словам открывателя объекта, астронома Геннадия Борисова, астероид 2023 BU максимально приблизится к Земле около 3.00 мск 27 января. В это время его можно будет наблюдать в Южном полушарии.

«Этот астероид интересен тем, что его удалось открыть за пять дней до максимального сближения с Землей. Пролет таких объектов случается раз в несколько десятилетий. Более удаленные астероиды пролетают по несколько раз в год», — сказал «Известиям» Борисов.

Он уточнил, что открыл астероид 2023 BU во время специальных поисков новых астероидов в ночь с 21 на 22 января на 500-миллиметровом самодельном телескопе со светосильным объективом, на котором работает с октября 2022 года. Никакой опасности 2023 BU, по мнению астронома, не представляет. Интересен же он ранним обнаружением и тесным сближением с Землей.

«Размер астероида скромный — от 5 до 8 м, гораздо меньше Челябинского метеорита. Даже при пересечении его орбиты с Землей до поверхности бы ничего не долетело, обломки бы сгорели в плотных слоях атмосферы», — пояснил Борисов.

24 января председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов сообщил, что астероид 2023 BU не является катастрофически опасным, поскольку его энергия слишком мала. Он уточнил, что тела размером 5–6 м, входя в атмосферу Земли, разрушаются в ней практически полностью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023