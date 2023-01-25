Михайловский собор отремонтируют в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре отреставрируют самый большой собор, посвященный архистратигу Божию Михаилу. Проект также предусматривает реставрацию живописи собора. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Псковской епархии.

Росписи собора находятся в плохом состоянии. Так, специалисты зафиксировали отслоения штукатурного и красочного слоя. Причина — не только во времени их создания, но и в отсутствии условий для их сохранности.

Михаило-Архангельский собор построили в 1815–1827 годах по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска. Он служит памятником избавления Пскова от нашествия врагов в 1812 году.

Ранее сообщалось, что в городе Печоры в Псковской области вернут Варваринской церкви исторический цвет кровли. Ее выкрасят в зеленый цвет.