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Михайловский собор отремонтируют в Псково-Печерском монастыре

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Фото: Псковская епархия
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В Псково-Печерском монастыре отреставрируют самый большой собор, посвященный архистратигу Божию Михаилу. Проект также предусматривает реставрацию живописи собора. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Псковской епархии.

Росписи собора находятся в плохом состоянии. Так, специалисты зафиксировали отслоения штукатурного и красочного слоя. Причина — не только во времени их создания, но и в отсутствии условий для их сохранности.

Михаило-Архангельский собор построили в 1815–1827 годах по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска. Он служит памятником избавления Пскова от нашествия врагов в 1812 году.

Ранее сообщалось, что в городе Печоры в Псковской области вернут Варваринской церкви исторический цвет кровли. Ее выкрасят в зеленый цвет.

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