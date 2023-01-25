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Правительство Германии приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2

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Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, говорится в заявлении кабмина ФРГ 25 января.

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Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера — Берлин направит Киеву 14 машин. Также пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет включать обучение военных, техобслуживание систем, содействие в логистике и передачу боеприпасов.

Кроме того, Берлин выдаст разрешение на то, чтобы другие европейские страны — партнеры Германии также передали Украине немецкие танки со своих складов.

«Это результат интенсивных переговоров с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии», — говорится в пресс-релизе.

Обучение украинских экипажей вскоре начнется в Германии.

Вслед за этим решение ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Финляндии, Португалии, Нидерландах и Испании. По подсчетам украинских СМИ, Киев может получить до 113 танков Leopard 2 от разных стран.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» отметил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он подчеркнул, что у российских военных с ними проблем не будет.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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