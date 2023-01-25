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Военный эксперт оценил защиту танков Abrams, Leopard, Challenger

Военный эксперт Мураховский: защита танков Abrams, Leopard, Challenger не отвечает современным требованиям
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Anthony Prater
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Защита западных танков Abrams, Leopard, Challenger не отвечает современным требованиям. Об этом 25 января «Известиям» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

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«Сам факт поставки западной бронетехники настораживает. Они обладают хорошей огневой мощью — что «Челленджеры», что «Леопарды», что «Абрамсы». Но защита их не отвечает современным требованиям», — сказал он.

По словам эксперта, американские танки Abrams можно бить и в лоб, и в борт.

«На центральном европейском театре военных действий, к которому относится Украина, дальность прямой видимости — 500 м на 67% территории. То есть их можно из гранатомета в любую сторону бить, с флангов, с тыла, как угодно», — сказал он.

При грамотном подходе эти танки можно эффективно уничтожать, заключил Мураховский.

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

На фоне ситуации с танками Leopard 2 газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1.

Однако посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские танки будут уничтожены российскими военными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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