Защита западных танков Abrams, Leopard, Challenger не отвечает современным требованиям. Об этом 25 января «Известиям» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Сам факт поставки западной бронетехники настораживает. Они обладают хорошей огневой мощью — что «Челленджеры», что «Леопарды», что «Абрамсы». Но защита их не отвечает современным требованиям», — сказал он.

По словам эксперта, американские танки Abrams можно бить и в лоб, и в борт.

«На центральном европейском театре военных действий, к которому относится Украина, дальность прямой видимости — 500 м на 67% территории. То есть их можно из гранатомета в любую сторону бить, с флангов, с тыла, как угодно», — сказал он.

При грамотном подходе эти танки можно эффективно уничтожать, заключил Мураховский.

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

На фоне ситуации с танками Leopard 2 газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1.

Однако посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские танки будут уничтожены российскими военными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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