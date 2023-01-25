Эксперт оценила опережение Китаем США в рейтинге крупнейших экономик мира

Китай, занявший по итогам 2022 года первое место по ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), еще в 2013-м впервые обогнал США по этому показателю, рассказала «Известиям» 25 января руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она отметила, что КНР была на первой позиции рейтинга и в 2020, и в 2021 годах.

«ВВП по ППС — один из методов межстранового сравнения экономик, хотя более общепринятым является сопоставление ВВП в долларах по текущему обменному курсу, и по этому методу экономика Китая находится пока на втором месте», — уточнила эксперт.

Однако, по ее словам, сравнение по ППС позволяет учесть, что в более бедных странах сопоставимые товары и услуги могут стоить в долларовом эквиваленте дешевле, чем в странах с высоким уровнем дохода (хотя и их качество может существенно различаться).

«В целом китайская экономика растет значительно быстрее американской, поэтому ее выход на первое место по ВВП, измеряемому в долларах, тоже вопрос времени. Однако для сопоставления уровня жизни в странах важнее не абсолютный размер ВВП, а ВВП на душу населения, и тут Китай пока сильно отстает от США (по оценке Международного валютного фонда за 2022 год, в США ВВП на душу населения по ППС составил $75 тыс., а в Китае — лишь $21 тыс.)», — заключила Беленькая.

Ранее в этот день сообщалось, что Китай находится на лидирующей позиции в рейтинге крупнейших экономик мира 2022 года по ППС с результатом в $30,07 трлн. Затем следуют США ($25,04 трлн).

Россия в топ-10 заняла шестое место ($4,65 трлн).

17 января президент РФ Владимир Путин указал на то, что фактическая динамика экономики РФ в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов.