Ресторан в центре Казани закрыли после отравления гостей

В центре Казани на сутки закрыли ресторан «Марусовка. В соцсетях появилась информация, что заведение общепита перестало работать по техническим причинам.

Однако, как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Татарстану, у посетителей ресторана выявили сальмонеллез. Речь идет о гостях, которые в период с 17 про 18 января поели блюда с яйцом-пашот в составе.

Агентство со ссылкой на источник сообщает, что сейчас трое посетителей ресторана остаются в Республиканской инфекционной клинической больнице. Их жизням ничего не угрожает.

Между тем во время расследования Роспотребнадзора в ресторане выявлены случаи нарушения обязательных санитарных требований. Там уже провели дезинфекцию, указывает Inkazan.ru.

Аналогичный инцидент произошел в ресторане Eclair в центре Казани в 2021 году. По решению суда его закрыли на три месяца. Тогда были госпитализированы 14 человек.