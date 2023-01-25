Шольц назвал неактуальным вопрос о бесполетной зоне над Украиной

Вопросы о бесполетной зоне над Украиной и отправка туда войск НАТО, неактуальны. Об этом заявил 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

«Наземные войска мы не будем отправлять ни в коем случае <...> На это все могут положиться», — сказал он.

Шольц также пообещал, что руководство ФРГ продолжит следить за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал прямым участником конфликта на Украине.

Вместе с тем ранее в этот же день правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии «Известиям» указал, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard 2 является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что немецкие танки Leopard 2 отчасти эффективнее американских Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите.

В НАТО и западных странах с начала спецоперации регулярно комментировали отказ от введения бесполетной зоны.

В частности, еще прошлой весной, глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что создание бесполетной зоны будет означать вступление США в конфликт.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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