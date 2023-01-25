WP раскрыла планы Байдена по сдерживанию РФ после окончания конфликта на Украине

Власти США начали прорабатывать возможные варианты того, как будет выглядеть мировой баланс сил после окончания конфликта на территории Украины. Об этом 24 января пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, которому удалось пообщаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Администрация Байдена <...> начала планировать возможное устройство послеконфликтного баланса, который поможет Киеву сдержать любое повторение жестокого вторжения России», — пишет журналист.

По словам Блинкена, позиция президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы всеми силами не допустить эскалации конфликта на Украине до размеров Третьей Мировой войны и прямого столкновения Вашингтона и Москвы на поле боя.

Госсекретарь отметил, что для американской стороны и ее союзников самое время начать думать о том, как будет выглядеть мир после того, как украинский конфликт завершится, как обеспечить «честность и справедливость» этого мира, а также как сохранить целостность и безопасность Украины в будущем.

В статье указано, что США видят своей главной задачей создать условия, в рамках которых у России не будет возможности «отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных операций.

В рамках предложенной Блинкеном стратегии сдерживания, предполагается снабжение Киева мощными системами вооружений, которые помогут стране защитить себя в долгосрочной перспективе.

«Маневренное оружие важно не только для того, чтобы дать Украины силы сейчас - для отвоевания территории, но и как сдерживающий фактор против будущих российских атак. Маневр — это будущее», — подчеркнул госсекретарь.

Дипломат также отметил, что окончательное решение по видению боевых действий остается за властями Украины.

Как также указал Игнатиус в своей статье, в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Он отметил, что сейчас для Киева важно, чтобы Крым не служил базой для атак на Украину со стороны ВС России.

21 января бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, ушедший 17 января в отставку, в интервью на своем YouTube-канале заявил, что Украина не сможет победить Россию. По его словам, сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет. Он также сообщил, что на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет ее к очень скорому поражению.

До этого, 19 января, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о том, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории» любыми средствами. Сингх отметила, что Вашингтон придерживается позиции о том, что Крым якобы является «частью Украины». По ее словам, Украина якобы имеет право вернуть полуостров. Однако она обратила внимание на то, что США не диктуют украинской стороне, «как проводить операции». Киев принимает эти решения самостоятельно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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