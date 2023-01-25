Строительство нового спорткомплекса начнут в Приамурье в 2023 году

В Амурской области в 2023 году планируют начать строительство нового физкультурно-оздоровительного центра. Об этом сообщает региональное минспорта.

«На это из федерального бюджета выделено свыше 300 млн рублей. Новый центр вместит в себе универсальный спортивный зал с трибунами на 700 человек, зал единоборств, а также восстановительный комплекс для спортсменов», — рассказал глава ведомства Дмитрий Кутека.

Предполагается, что работы начнутся ближе к III кварталу 2023 года, они пройдут по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», пишет Амурская Служба Новостей. Место строительства при этом не называется.

В рамках нацпроекта в текущем году также продолжат обновлять материально-техническую базу спортшкол и создавать различные площадки для занятия спортом.