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Строительство нового спорткомплекса начнут в Приамурье в 2023 году

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В Амурской области в 2023 году планируют начать строительство нового физкультурно-оздоровительного центра. Об этом сообщает региональное минспорта.

«На это из федерального бюджета выделено свыше 300 млн рублей. Новый центр вместит в себе универсальный спортивный зал с трибунами на 700 человек, зал единоборств, а также восстановительный комплекс для спортсменов», — рассказал глава ведомства Дмитрий Кутека.

Предполагается, что работы начнутся ближе к III кварталу 2023 года, они пройдут по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», пишет Амурская Служба Новостей. Место строительства при этом не называется.

В рамках нацпроекта в текущем году также продолжат обновлять материально-техническую базу спортшкол и создавать различные площадки для занятия спортом.

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