В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Отмечается, что в 15:10 очевидцы обратились в полицию с сообщением о том, что в городе по проспекту Расула Гамзатова неизвестный мужчина прогуливается по улице с дробовиком в руках.

По информации прохожих, он направлял оружие на людей, но выстрелы производил в воздух.

«Жертв и пострадавших нет. Информация предварительная. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим, по данным «Известий», в результате стрельбы пострадал человек.

Днем ранее сообщалось, что полиция ведет поиск подозреваемого, открывшего стрельбу по окнам жилого дома в Калининском районе Челябинска. По информации местных жителей, неизвестный открыл стрельбу по окнам домов микрорайона «Академ Riverside».