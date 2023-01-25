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Более 27 тысяч студентов прошли практику на предприятиях «Роснефти» за пять лет

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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За пять лет более 27 тыс. студентов российских вузов прошли практику на дочерних предприятиях «Роснефти».

Как рассказали в пресс-службе компании, за это время на работу были приняты почти 6 тыс. выпускников профильных вузов.

Отмечается, что сотрудничество с учебными заведениями (всего их 189) ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа — вуз — предприятие». Для студентов предусмотрены стипендии, для преподавателей — гранты. Кроме того, компания финансирует оснащение учебных заведений компьютерным, интерактивным и учебно-лабораторным оборудованием. К примеру, в Самарской области лаборатории ведущего в регионе вуза оснастили тренажерами-симуляторами, которые копируют технологические процессы современного производства.

При поддержке «Роснефти» сотрудники вузов-партнеров выполняют поисковые исследования по актуальным темам, которые определяет Научно-технический совет компании. Их результаты учитываются при оценке целесообразности запуска новых проектов. Программа поисковых исследований охватывает 23 вуза в 14 регионах России.

«Роснефть» также сотрудничает с профильными техникумами и колледжами. Например, в Красноярском крае реализуется масштабная программа комплексной подготовки кадров для флагманского проекта «Восток Ойл». Для этого в колледжах-партнерах обновили образовательные программы с учетом профессиональных стандартов.

Образовательная программа «Роснефти» действует с 2005 года. С этого момента компания создала 26 базовых кафедр в ведущих профильных вузах страны. Ее эксперты участвуют в реализации программ по востребованным в нефтяной отрасли направлениям: цифровизации в области геологии, разработки и эксплуатации месторождений, проектирование и инжиниринг ключевых бизнес-процессов, технологий и производств.

При участии дочерних предприятий в вузах реализуются программы дополнительного образования студентов, направленные на подготовку инженерно-технических и управленческих кадров, обладающих междисциплинарными компетенциями. Кроме того, «Роснефть» в сотрудничестве с вузами-партнерами создает объекты научно-образовательной инфраструктуры, среди которых Центр морского бурения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

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