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Путин рассказал о рубке леса в тайге в составе студенческого отряда

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин рассказал, как рубил лес, когда был студентом.

«Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили», — рассказал глава государства 25 января учащимся МГУ им. Ломоносова.

Он назвал работу в студотрядах тяжелой и напряженной, но при этом полезной.

Накануне Путин рассказал о своей первой учительнице. Он назвал ее очень доброй женщиной и профессиональным педагогом.

Ранее, в августе 2018 года, классная руководительница Путина с пятого по восьмой класс Вера Гуревич рассказала, как он из озорного ученика превратился в успешного выпускника. Учительница отметила, что будущий президент всегда стремился оправдать ее доверие и они дружат долгие годы.

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