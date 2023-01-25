Оборудование для мониторинга воздуха закупят для Рязанской области

Власти Рязанской области закупят для региона измерительное оборудование для мониторинга состояния атмосферного воздуха. На эти цели выделят 45 млн рублей, сообщает региональное минприроды.

РИА «7 новостей» поясняет, что будет приобретен дублирующий комплект и, таким образом система мониторинга сможет работать бесперебойно, а жители будут получать достоверную и объективную информацию.

Экологическая лаборатория минприроды действует в Рязанской области с 2008 года. Работают три стационарных поста: в районе Рязанского кремля, в Канищеве и Дашково-Песочне. Замеры происходят каждые 20 минут. В других точках пробы воздуха отбирают еще два передвижных пункта, уточняет 62INFO.ru.

Каждый год оборудование на два-три месяца демонтируется и отправляется на поверку. Сведения со стационарных постов передаются для анализа данных и публикации на сайте Рязанского ЦГМС.