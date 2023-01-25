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Сунак назвал правильным решение ФРГ о поставках танков Leopard 2 Украине

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Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в среду, 25 января, правильным решение Германии отправить Украине танки Leopard.

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«Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине», — написал он в Twitter.

По словам главы правительства, немецкие танки вместе с британскими Challenger 2 усилят «оборонную огневую мощь» вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT.

Ранее в этот же день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2, сообщается на сайте aif.ru. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ заявил, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине, чтобы окончательно испортить отношения Берлина с Москвой.

На фоне ситуации с танками Leopard 2 газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1.

Однако посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские танки будут уничтожены российскими военными, сообщается на сайте kp.ru. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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