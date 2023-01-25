Реклама
Прямой эфир
Общество
Медведев допустил особые правила использования маткапитала в новых регионах
Мир
США и Украина сочли невозможным захват Крыма военным способом
Мир
Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры
Мир
Лавров анонсировал переговоры о создании валюты в рамках БРИКС
Мир
Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard
Политика
В Госдуме указали на выгоду США от украинского конфликта
Общество
Путин согласился с идеей переноса даты Дня молодежи в России
Мир
Шольц пообещал следить за невовлечением НАТО в прямой конфликт с РФ
Происшествия
Горловка полностью обесточена после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Путин заявил об оккупации Германии со стороны США
Политика
В ГД поручили изучить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО
Авто
В Москве стало меньше ДТП с участием такси

Прокуратура Севастополя не смогла найти выброшенных в Черное море дельфинов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выброшенные в ноябре в Черное море дельфины так и не были обнаружены. Об этом 25 января рассказала прокуратура Севастополя.

Воля к неволе: выживут ли выброшенные в море вблизи Севастополя дельфины
Чем события в Крыму похожи на резонансную историю с «китовой тюрьмой» в Приморье

Директор дельфинария, выпустивший афалинов в воду, был оштрафован более чем на 250 тыс. рублей.

«Виновное лицо оштрафовано на общую сумму свыше 250 тыс. рублей. Местонахождение животных к настоящему времени не установлено», — сообщило ведомство в Telegram.

Помимо этого прокуратура Гагаринского района Севастополя осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела по факту выпуска афалин в море по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

2 ноября очевидец стал свидетелем того, как на пляже в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор дельфинария «Флиппер» выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и были шокированы произошедшим. Они добавили, что инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов. 4 ноября он рассказал об обнаружении двух мертвых дельфинов. Эти животные оказались не теми, кого выпустил владелец дельфинария.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023