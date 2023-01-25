Прокуратура Севастополя не смогла найти выброшенных в Черное море дельфинов

Выброшенные в ноябре в Черное море дельфины так и не были обнаружены. Об этом 25 января рассказала прокуратура Севастополя.

Директор дельфинария, выпустивший афалинов в воду, был оштрафован более чем на 250 тыс. рублей.

«Виновное лицо оштрафовано на общую сумму свыше 250 тыс. рублей. Местонахождение животных к настоящему времени не установлено», — сообщило ведомство в Telegram.

Помимо этого прокуратура Гагаринского района Севастополя осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела по факту выпуска афалин в море по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

2 ноября очевидец стал свидетелем того, как на пляже в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор дельфинария «Флиппер» выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и были шокированы произошедшим. Они добавили, что инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов. 4 ноября он рассказал об обнаружении двух мертвых дельфинов. Эти животные оказались не теми, кого выпустил владелец дельфинария.