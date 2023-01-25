Систему водоснабжения модернизируют в Липецкой области

В Липецкой области в течение 2023 года модернизируют систему водоснабжения в трех муниципалитетах — в Липецке, поселке Маяк и в селе Куликово Усманского района. Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал, что в поселке Маяк реконструируют две скважины и сети водоснабжения. В селе Куликово порядка 52 млн рублей потратят на бурение новой скважины и строительство сетей. В Липецке модернизируют все сети водоснабжения.

По словам министра, которые приводит Lipetskmedia, в рамках программы 2023–2024 годов качество предоставления жилищно-коммунальных услуг должно улучшиться для 120 тыс. жителей Липецкой области.

Проект «Чистая вода» действует в регионе с 2019 года. За четыре года реконструировали за счет федеральных субсидий водозабор в селе Красное и сети в селе Нижний Воргол в Елецком районе.

GOROD48 сообщает, что в Липецке в детском саду на улице Богдана Хмельницкого отключили холодное водоснабжение. Причина — устранение утечки на трубопроводе. Кроме того, отключена система отопления, нагревающая холодную воду. Родителей попросили забрать детей домой пораньше.