Путин согласился с идеей переноса даты Дня молодежи в России

День молодежи в России можно перенести с фиксированной даты на последнюю субботу июня. Эту идею 25 января поддержал президент РФ Владимир Путин в среду во время встречи со студентами МГУ.

Одна из учащихся попросила главу государства перенести праздник, пояснив, что сейчас он выпадает на фиксированную дату — 27 июня, когда студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.

«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования (Валерием Фальковым — Ред.). Думаю, что министерство тоже поддержит», — сказал президент.

Путин также согласился, что «многие профессиональные праздники в России отмечаются в выходные дни».

Ранее в среду президент РФ прибыл в МГУ имени М.В. Ломоносова в честь праздника Татьянин день, который ежегодно отмечается 25 января. Глава государства традиционно в этот день общается со студентами.

По информации Кремля, в ходе визита в университет Путин также осмотрит новый учебно-практический корпус вуза и ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.