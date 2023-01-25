Деформационные швы разошлись на Рудневском мосту во Владивостоке

На Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных морозов разошлись деформационные швы. Жители города заметили трещины утром в среду, 25 января, сообщает ИА PrimaMedia.

«По итогам предварительного осмотра угроз для разрушения моста нет. В связи с этим движение по нему не ограничивается. Причиной расхождения деформационных швов стали аномальные морозы», — прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

В ближайшее время мост обследуют более детально. По словам автомобилистов, на которые ссылается РИА «Восток-Медиа», из-за образовавшихся трещин лопаются покрышки и деформируется литье.

В декабре 2021 года на Рудневском мосту уже происходила подобная ситуация. Тогда дорожное покрытие тоже не выдержало низких температур.