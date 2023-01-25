Карантин ввели в селе в Свердловской области из-за бешеной лисы

Новый случай бешенства зарегистрировали в селе Косой Брод в Свердловской области. Опасное заболевание подтвердилось у дикой лисы.

По данным администрации, животное было обнаружено на улице Ленина. Карантин будет действовать до 17 марта 2023 года, пишет ИА «Ура.ру». Под ограничения попала территория в радиусе 3 км от места обнаружения больной лисицы.

В карантинной зоне запрещено лечение, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, нельзя проводить ярмарки и выставки животных.

Ранее очаг бешенства был зарегистрирован в Омской области. Карантин действует в деревне Копейкино Таврического района из-за заболевания крупного рогатого скота.