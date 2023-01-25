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Медведев допустил особые правила использования маткапитала в новых регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 25 января допустил, что в правила использования маткапитала в новых регионах могут вноситься изменения из-за тяжелой обстановки там.

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«Там очень много проблем, ситуация подчас трагическая, направления использования материнского капитала могут быть приспособлены и под эти цели», — сказал Медведев на пленарном заседании комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка составит 587 тыс. рублей.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила использовать маткапитал на оплату ЖКХ.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств материнского капитала.

В ноябре Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

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