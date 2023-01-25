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В ГД поручили изучить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО
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В ГД поручили изучить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО

Спикер Госдумы Володин поручил изучить возможность поправок в УК РФ в части наказания о дискредитации участников СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил изучить возможность внесения поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ о дискредитации участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Госдумы в среду, 25 января.

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Володин принял такое решение, рассмотрев обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Поручения были даны, в частности, председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

Отмечается, что ранее Володин неоднократно подчеркивал, что все, кто защищает Россию, будь то военнослужащие, добровольцы, мобилизованные или сотрудники ЧВК «Вагнер», — герои.

По его словам, отношение к ним должно быть уважительное, как к участникам боевых действий.

Накануне Пригожин направил председателю Госдумы Володину письмо с просьбой проработать поправки в УК РФ с целью защитить добровольцев, участвующих в спецоперации, в том числе ранее осужденных, напоминает «Газета.Ru». Он предложил внести поправки в закон, запрещающие «любые публикации негативного характера и любую критику» участников СВО.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям.

Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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