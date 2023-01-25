Мужчина погиб в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области
Полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля Toyota Camry и «Газели» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Водитель иномарки погиб.
Авария произошла утром 25 января на территории поселка Кировец. 63-летний водитель легковушки допустил выезд на встречную полосу при движении по улице Дорожной. В результате иномарка столкнулась с «Газелью», пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».
Автомобилист скончался на месте происшествия. В обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа.
В Находке (Приморский край) легковой автомобиль врезался в дерево. В результате аварии погиб 12-летний мальчик.