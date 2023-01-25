Скончался соавтор «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

Умер один из создателей «Улицы Сезам» и серии детских телепрограмм Ллойд Моррисетт. Об этом сообщает ET во вторник, 24 января.

«Мастерская «Сезам» скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта, доктора философии», — приводит сообщение The Sesame Workshop «Газета.Ru».

Моррисетту было 93 года. Он скончался 24 января. О причинах и обстоятельствах смерти создателя шоу не сообщается.

Он являлся соучредителем серии программ Sesame Workshop. Также Моррисетт основал Детскую телевизионную мастерскую вместе с близкой подругой Джоан Ганз Куни.

Со временем шоу приобрело культовый статус и выиграло 118 премий «Эмми» — больше, чем у какой-либо передачи за всю историю телевидения, пишет «Москва 24».

10 ноября 1969 года состоялся дебют «Улицы Сезам» с участием Джима Хенсона. Моррисетт работал на проекте до 2010 года, пишет «Федеральное агентство новостей».