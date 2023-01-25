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Путин заявил о расстреле украинских военных собственными заградотрядами

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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
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Украинские заградительные отряды расстреливают в спину военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали. Совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать», — сказал он на встрече со студентами МГУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказов, побег с поля боя или воинской части. Согласно тексту закона, суды не смогут смягчать или выносить условные приговоры за неисполнение приказа, дезертирство, а также за самовольное оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки. За такие меры выступило командование ВСУ на фоне большого числа случаев дезертирства и сдачи военных в плен.

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Ранее, 19 января, командир группы «Викинг» рассказал, что ВСУ борются с дезертирством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам. Он уточнил, что именно в этом заключается причина яростного сопротивления ВСУ.

До этого, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что всё больше солдат ВСУ на запорожском направлении переходят на сторону России. По его словам, переходят не единицы, а сразу по 10 человек. Также Рогов упомянул, что за дисциплиной в ВСУ следят заградотряды, состоящие из боевиков нацбатальонов.

Тогда же командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

До этого, 16 января, танкисты рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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