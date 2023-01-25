Турецкий политолог объяснил мотив заявлений о возможном выходе Турции из НАТО

Турция вряд ли выйдет из НАТО в ближайшие полгода. Заявления такого рода нужны турецкому руководству перед предстоящими выборами в мае 2023 года. Об этом 25 января «Известиям» сказал турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас.

Ранее в этот день зампред партии «Родина» в Турции Этхем Санджак сказал, что его страна может принять решение о выходе из НАТО на фоне провокационных действий, направленных против страны. Однако затем в правящей Партии справедливости и развития заявили, что Турция не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе.

«Я не думаю, что Турция может покинуть НАТО в ближайшие полгода. Быстрый выход из НАТО может сильно повлиять на саму Турцию и на ее политическую стабильность — экономическую и военно-политическую — в негативном смысле. Я сам не сторонник НАТО, но это объективный факт», — сказал Хас.

Политолог отметил, что Санджак является не политической фигурой, а, скорее, бизнесменом.

«Риторика у него одна, а действия совсем другие. Например, он сам продолжает поставлять вооружение украинской стороне. Но подобные заявления говорят о том, что турецкое руководство намерено использовать вопросы членства в НАТО, вступления Швеции и Финляндии в альянс в предвыборной кампании», — сказал он.

По мнению Хаса, наличие внешнего врага — Запада — сейчас выгодно для турецкого руководства.

«Партия «Родина», которую представляет Санджак, — они сейчас фактически в союзе с Эрдоганом. Они таким образом будут влиять на выборы. У турецкого руководства принципиально нет разногласий с НАТО. Эрдоган сам является главным тараном продвижения интересов НАТО и США в Турции и близлежащих регионах», — заключил эксперт.

Ранее в этот день эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов сказал «Известиям», что возможный выход Турции из НАТО грозит «огромным переполохом» для альянса и, в частности, для США. Однако России «не нужно тешить себя большими надеждами».

24 января появилась информация о том, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Срок возобновления переговоров пока не определен. В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал надежду на скорое восстановление диалога с Анкарой по вступлению в НАТО на фоне ухудшения отношений между странами.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.