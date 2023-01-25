Папа римский назвал гомосексуализм грехом

Гомосексуальность является грехом, но нетрадиционные отношения нельзя назвать преступлением. Об этом папа римский Франциск заявил в среду, 25 января, в интервью AP.

«Быть гомосексуалистом — это не преступление. Это не преступление, да, но это грех», — сказал понтифик.

Он призвал провести различие между грехом и преступлением, передает RT.

В октябре 2020 года папа римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы с того момента, как стал главой католической церкви, передает НСН.

Соответствующее заявление понтифик сделал в середине съемок документального фильма под названием «Франческо».

«Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи, — цитирует издание слова понтифика из интервью, показанных в фильме. — Мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом», — сказал он.

8 января газета The Telegraph написала, что группа кардиналов планирует заговор против действующего папы римского Франциска.

В материале говорится, что их недовольство вызвано либеральной политикой Франциска, его терпимостью к абортам и гомосексуализму, а также изменениями в правилах совершения мессы. Оппозицию возглавил бывший персональный секретарь Бенедикта XVI кардинал Георг Генсвайн.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, сообщает телеканал «360».

В октябре 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что влияние «крайнего либерализма» разрушает нравственную жизнь человека и тогда целые сообщества начинают рассматривать гомосексуализм как норму, совершается «благословение однополых пар», оправдываются аборты и узаконивается эвтаназия.