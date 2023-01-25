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Представитель ВСУ признал отступление из Соледара

AFP: в ВСУ признали потерю Соледара и переход города под контроль ВС России
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потерю Соледара и переход города под контроль российских войск. Об этом 25 января заявил представитель ВСУ Сергей Череватый в беседе с Agence France-Presse.

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«После нескольких месяцев тяжелых боев Вооруженные силы Украины покинули его (Соледар. — Ред.), чтобы отступить на подготовленные позиции», — приводит его слова агентство.

При этом Череватый не уточнил, когда именно произошло отступление.

18 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин оценил потери украинских войск под Соледаром в несколько тысяч человек. По его словам, Киев с учетом перебрасываемых резервов на это направление также не сможет назвать точного количества своих потерь.

Ранее, 16 января, украинский командир с позывным Мадьяр сообщил, что в рядах ВСУ уже признали потерю Соледара. Он рассказал, как российские войска заняли промзону у рудника № 7, которая до этого находилась под контролем украинских боевиков. Исходя из этого, Мадьяр решил, что линия фронта сдвинулась за пределы Соледара.

За день до этого стало известно, что сотрудники ЧВК «Вагнер» ведут зачистку шахт в городе. Противник успел подорвать часть входов под землю при отступлении.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. 11 января подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон. Позже в этот же день основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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