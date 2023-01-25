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Власти Турции решили ужесточить проверки заявок на туристический ВНЖ

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Фото: Global Look Press/XinHua/Shadati
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Анкара приняла решение ужесточить проверку заявок о предоставлении туристического вида на жительство (ВНЖ). Об этом 25 января сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники.

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«Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции был ужесточен – поданные не по назначению заявки отклоняются», — сообщил телеканал.

Отмечается, что заявки, преследующие другие цели, такие как получение образования, воссоединение с семьей, проведение научных исследований или открытие своего бизнеса должны быть поданы на соответствующие ВНЖ. То же самое касается людей, обладающих недвижимостью в стране.

Отдельно подчеркивается, что заявка должна сопровождаться соответствующими документами, доказывающими основания для получения ВНЖ.

«Если иностранец, который впервые приезжает в Турцию и подает заявление на получение туристического вида на жительство, не может доказать, что он приехал в качестве туриста, ему не выдается туристический вид на жительство», — отмечается в публикации.

Телеканал также добавил, сославшись на официальные источники, что информация о том, что все заявки на туристический ВНЖ, поступившие от граждан России, были отклонены.

«Власти заявили, что информация о том, что гражданам России не выдается вид на жительство и что их просьбы о выдаче вида на жительство отклоняются «все без исключения», не соответствует действительности», — указано в статье.

Ранее, в июне 2022 года, в распоряжении «Известий» оказалось исследование аналитиков Knight Frank, согласно которому с января по май 2022 года основной спрос на заграничную недвижимость со стороны состоятельных россиян приходился на Турцию, ОАЭ, Кипр и Португалию.

В том же месяце агентство Anadolu сообщило, что власти Турции ограничат выдачу вида на жительство иностранцам. Так, с 1 июля в каждом районе страны сможет проживать не более 20% иностранцев. Около 1,2 тыс. жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется людей, ищущих убежища в Турции.

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