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Режиссер «Гарри и Меган» обвинила Букингемский дворец в дискредитации сериала

Режиссер сериала «Гарри и Меган» Лиз Гарбус обвинила Букингемский дворец в дискредитации ленты
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Фото: Netflix
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Режиссер документального фильма о герцоге и герцогине Сассекских «Гарри и Меган» Лиз Гарбус обвинила Букингемский дворец в дискредитации киноленты, пишет The Telegraph.

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«В Букингемском дворце заявили, что мы не обращались за комментариями, когда работали над фильмом. Они сделали это, чтобы дискредитировать нас. <…> И дискредитируя нас, они дискредитируют содержание ленты. Мы пережили несколько моментов, похожих на сцены из «Алисы в Зазеркалье», — сказала Гарбус.

Кроме того, она ответила на критику в адрес кинокартины.

«Люди очень рады читать всё о Гарри и Меган, когда о них пишет кто-то другой. Но когда Гарри и Меган хотят рассказать свою историю своими словами, это внезапно становится проблемой», — заявила режиссер.

Премьера сериала состоялась 8 декабря 2022 года. По словам создателей, картина является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

20 декабря кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев назвал киноработу разочарованием публики. Он предположил, что условия контракта не позволили Гарбус задать по-настоящему острые вопросы бывшим представителям королевской семьи.

14 декабря стало известно, что сериал «Гарри и Меган» набрал самое большое число просмотров среди документальных фильмов сервиса Netflix. Так, первая часть картины за первую неделю собрала рекордные 81,55 млн часов просмотров по всему миру.

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