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Опубликованы кадры работы российских вертолетов на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» в среду, 25 января, показали работу российских вертолетов в тылу на донецком направлении.

На кадрах видно, как вертолеты пролетают на небольшой высоте вблизи позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

24 января в Минобороны РФ сообщили, что в зоне проведения СВО на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, нанесено поражение украинским десантникам в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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За день до этого корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о боевой работе вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Основной целью Ка-52 является бронетехника противника, которую российские силы обнаруживают в основном с помощью тепловизоров.

Кроме того, как отметил один из российских военнослужащих, бойцы чувствуют себя увереннее, когда видят над головой вертолеты ВС РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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