Два пассажира пострадали в ДТП с маршрутками на Щелковском шоссе в Москве

Два человека пострадали в результате аварии с участием двух маршрутных такси коммерческого перевозчика на Щелковском шоссе в Москве в среду, 25 января. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

«Утром 25 января 2023 года на Щелковском шоссе водитель маршрутного такси частного перевозчика не соблюдал безопасную дистанцию до других транспортных средств, в результате чего совершил столкновение с другим транспортным средством коммерческого перевозчика», — сказали в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».

После ДТП два пассажира обратились за медпомощью.

Ранее в этот день водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек на юго-востоке Москвы. В столичном главке МВД уточнили, что ДТП произошло на улице Нижние Поля в районе дома № 21. Иномарка сбила людей на тротуаре, сообщает телеканал «360».

На видео можно заметить, что у машины поврежден передний бампер.