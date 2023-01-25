Большинство российских родителей регулярно кричат на своих детей

Большинство родителей в России регулярно повышают голос на своих детей и считают, что в вопросах воспитания нужно регулярно образовываться и получать дополнительные знания. Такие данные показал опрос образовательной компании MAXIMUM Education, который поступил в редакцию «Известий» 25 января.

Установлено, что каждый третий родитель в РФ часто повышает голос на своего ребенка, каждый второй делает это эпизодически и лишь 8% родителей на детей не кричат никогда.

Рассказывая о своей тактике воспитания, 47% опрошенных взрослых сказали, что действуют по ситуации и наитию, а каждый третий старается быть для ребенка другом. Только 11% определяют свою позицию, как главенствующую в отношениях с ребенком, а 6% родителей стараются максимально избегать конфликтов.

68% опрошенных отнесли себя к тревожным родителям. Причем 88% людей признались, что испытывают чувство тревоги и беспокойства из-за ребенка или детей постоянно. И лишь 12% заявили, что беспокоятся редко, по какому-то определенному поводу.

Также оказалось, что каждому второму респонденту не хватает времени, чтобы проводить его совместно с детьми.

Еще 66% опрошенных считают, что характер и основные качества человека формирует семья. В то же время каждый пятый родитель заявил, что больше всего на его ребенка влияет общество и окружающая обстановка, в том числе в школе. А еще 15% взрослых придерживаются мнения, что характер чада формируется врожденно.

Исследование проводилось с 13 по 17 января среди родителей учеников 9-11 классов. В нем приняли более 1,7 тыс. человек из разных регионов страны.

12 января «Известия» выяснили, что в комитете Госдумы по просвещению обсуждаются новые поправки, согласно которым в законе «Об образовании» может появиться новая обязанность для школьников — заниматься общественно-полезным трудом. В аппарате комитета ГД по просвещению пояснили, что «в общем смысле» под таким трудовым блоком подразумеваются прежде всего дежурства по классу, школе и работа на пришкольных территориях.

До этого, 1 января, вступило в силу поручение президента РФ Владимира Путина, данное по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Согласно ему в российских школах с 2023 года введена должность советника директора по воспитанию.

Такой сотрудник будет отвечать за взаимодействие с детскими общественными объединениями в рамках учебного учреждения и вовлекать школьников в проекты детских и молодежных объединений. В 2022 году такая должность появилась в 45 российских регионах.