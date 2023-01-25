Германия закупит по просьбе Украины устройство для поиска следов химоружия

Германия закупит для Украины газовый хромато-масс-спектрометр (ГХ-МС), который способен выявлять следы применения химоружия. Об этом Lenta.Ru пишет в среду, 25 января, со ссылкой на тендер на покупку соответствующего лабораторного оборудования немецкого Министерства внутренних дел (МВД).

Ведомство планирует купить газовый хроматограф с квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометром. Общая стоимость контракта составляет почти €400 тыс. МВД организует транспортировку товара на Украину.

Отмечается, что контракту присужден статус «чрезвычайной срочности». Благодаря этому в соответствии с законодательством Евросоюза (ЕС), ФРГ отказывается от ряда бюрократических процедур и упрощает процесс покупки.

«Степень срочности в данном случае настолько высока, что даже сокращенные до допустимой степени периоды участия и предложения были бы слишком продолжительными для своевременного удовлетворения потребности», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что любая задержка будет означать, что украинские власти не смогут собрать доказательства, которые нужны для судебного преследования за военные преступления.

В тендере подчеркивается, что инициатива закупки исходила со стороны Украины.

Системы ГХ-МС применяются для обнаружения и идентификации токсичных химических веществ, включая боевые отравляющие вещества. Тесты могут проводиться как учеными, так и военными, причем в полевых условиях.

По словам доктора химических наук, профессора, одного из создателей нервно-паралитического боевого яда «Новичок» Леонида Ринка, устройство можно использовать во многих целях, в том числе военных: например, проверять наличие или отсутствие в организме опасных химических соединений.

«Любой хромато-масс-спектрометр, или хроматограф, может проводить анализ того, какие химические вещества присутствуют, на основании банка данных опасных веществ», — сказал он.

17 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал читать доктрину, в которой перечислены все основы госполитики России в области ядерного сдерживания, в ответ на угрозы президента США Джо Байдена, передает НСН.

Ранее в тот день Байден пригрозил Москве последствиями в ответ на якобы возможное использование ядерного или химического оружия на Украине, передает RT. При этом он отказался говорить о реакции США на факт применения такого вооружения.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от США, полностью уничтожила химоружие еще в 2017 году в рамках международных обязательств.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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