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В Москве приступили к отделочным работам на станции «Университет дружбы народов»

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Фото: stroi.mos.ru
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Специалисты начали архитектурно-отделочные работы на станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии московской подземки. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте мэрии столицы.

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Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на станции практически завершены монолитные работы и обратная засыпка котлованов. Теперь началась архитектурная отделка пассажирской зоны.

На пол платформы станции укладывают сибирский гранит, а стены будут облицованы саянским мрамором, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бочкарев отметил, что путевые стены будут отделаны анодированными под шлифованную нержавеющую сталь алюминиевыми панелями. Они будут сочетаться с крупноформатными разноцветными элементами потолка из того же материала.

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, Специалисты уже смонтировали эскалаторы, в настоящее время продолжается установка инженерных систем — дымоудаления и воздуховодов, а также электросетей и трубопроводов, пишет РИАМО.

Кроме того, начаты работы по благоустройству территории вокруг станции. Сейчас рабочие укладывают плитку в пешеходной зоне, а также устанавливают мачты освещения, отмечает «Москва 24».

Станция «Университет дружбы народов» строят вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Проект предусматривает один вестибюль с выходом на улицу Академика Опарина к расположенным рядом учебным и научным учреждениям.

Протяженность Троицкой линии столичной подземки составит 40 км — от МЦК до городского округа Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа.

24 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в метро за 10 лет появились более 30 тыс. рабочих мест. По словам чиновника, этому поспособствовало активное развитие инфраструктуры метрополитена, пишет НСН.

В частности, возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) принесло городу более 6 тыс. вакансий.

Одними из самых востребованных профессий стали машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и электромеханик, сообщает телеканал «360».

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