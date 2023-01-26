Невролог рассказала об опасности плохого сна

Доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева объяснила «Газете.Ru», чем опасен плохой сон.

Специалист отметила, что разовые сбои в режиме сна встречаются почти у всех. К примеру, если человек перенапрягся на тренировке либо перенервничал на работе, то вечером ему может быть трудно заснуть, а утром он почувствует, что не выспался. Шиндряева предупредила: если это состояние затянулось более чем на неделю, нужно обратиться к врачу и выяснить причину.

«Хроническая бессонница опасна для сердечно-сосудистой системы, может провоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы со здоровьем», — подчеркнула Шиндряева 25 января.

В ноябре врач-невролог Екатерина Полянская сообщила, что бессонница может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств, болезни Альцгеймера, а также серьезных психических патологий, например психоза, мании и шизофрении. Специалист обратила внимание на то, что в лечении бессонницы главным является устранение ее первоначальной причины, а это невозможно без помощи квалифицированного доктора. Из методов лечения, кроме класса снотворных препаратов, необходимо не забывать о гигиене сна и модификации образа жизни. Также высокоэффективным методом является когнитивно-поведенческая терапия.