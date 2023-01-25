Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских подразделений в Артемовске

Бои идут уже в кварталах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 25 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Но подразделения, в частности «Вагнера», в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах», — сказал он журналистам на церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения ДНР».

Он подчеркнул, что боестолкновения с противником жесткие.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ходе боевого столкновения.

Также 24 января Пушилин сообщил, что у подразделений Вооруженных сил Украины в Артемовске осталась только одна дорога, по которой может идти снабжение.

На прошлой неделе агентство France Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил сообщило, что США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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