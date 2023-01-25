Машинист подземного самосвала пострадал в руднике в Якутии

На руднике «Интернациональный» в Якутии машинист подземного самосвала получил множественные переломы. Организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 20 января в подземном руднике. Предварительно установлено, что 46-летний мужчина заступил на смену и покинул заведенный самосвал, чтобы осмотреть границы предстоящих работ. Техника пришла в движение и наехала на рабочего, пишет ИА SakhaNews.

В результате мужчина получил множественные переломы. Сейчас он находится в медучреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту случившегося СК организовал проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, уточняет ИА YakutiaMedia. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

12 января в Исилькульском районе Омской области самосвал наехал на двух работников фермы. Мужчин госпитализировали с различными травмами. Предварительно известно, что 35-летний водитель вышел из машины и не поставил ее на ручной тормоз.