Министерство финансов России поддержало введение налога для добытчиков криптовалюты

Министерство финансов России поддержало введение сбора для добытчиков цифровой валюты. Как рассказали «Известиям», установление налога поддерживают и участники рынка. Пошлины уже платят компании, которые размещают оборудование по добыче крипты, передает телеканал «Известия». В Госдуме, где закон о майнинге готовится к первому чтению, спорят о ставке Установить могут аналог единого налога на вмененный доход от 7 до 15% или налог на прибыль 20%.

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