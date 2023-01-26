По прибыли считают

После возобновления торгов в марте индексу Мосбиржи так и не удалось превысить 2500 пунктов. Хотя в целом активы российских компаний выглядят привлекательно с точки зрения соотношения фундаментальных показателей и текущей капитализации, в ситуации повышенных рисков большинство инвесторов не готовы делать ставку на потенциальный рост, предпочитая зарабатывать на выплатах для акционеров.

Дивидендные выплаты — главная надежда для фондового рынка в 2023 году. Как показал недавний пример «Газпрома», выплаты которого осенью 2022 года были рекордными, рынок чутко реагирует на подобные события: биржевые индексы с 11 октября по 14 ноября выросли на 17%.

В 2023 году, по нашим прогнозам, инвестиции в российские акции могут принести порядка 20%, причем основной доход будет формироваться за счет дивидендов. При более благоприятном сценарии развития экономики потенциальный результат может быть значительно выше — до 40%, причем за счет как выплаты по акциям, так и восстановительного роста котировок.

Правда, для этого необходим ряд условий: приток средств розничных инвесторов, увеличение дивидендов и числа эмитентов, готовых делиться с акционерами прибылью. А также высокие цены на сырье и слабый рубль, что окажет поддержку большинству экспортеров, составляющих львиную долю российского фондового рынка.

Компании нефтегазового сектора могут оказаться в числе лидеров по размеру выплат в 2023-м. Тем более что в конце прошлого года многие крупные эмитенты уже утвердили дивидендную политику — в результате средняя доходность по сектору превышает 10%. При условии сохранения как минимум текущих цен на нефть компании могут сохранить выплаты и в этом году, тем более что государство как основной акционер в этом заинтересовано. По сообщениям СМИ, в правительстве рассматривается вопрос об увеличении размера минимальных выплат госкомпаниями.

Также порадовать акционеров, возможно, сумеют и металлургические компании, финансовые результаты которых по мере восстановления рынка (в том числе благодаря оживлению экономики Китая) будут расти. Тем более что в текущем году стоит ожидать значительных расходов государства на инфраструктуру. Всё это повысит внутренний спрос на металлопродукцию, химию и нефтехимию, стройматериалы и, соответственно, окажет поддержку ряду обрабатывающих секторов.

При условии сохранения стабильной ситуации в экономике к вопросу выплаты дивидендов могут вернуться и компании потребительского сектора. Например, акции ритейлеров в прошлом году демонстрировали опережающий рост, что связано с тем, что в условиях санкций и высокой инфляции инвесторы рассматривали их в качестве защитных активов. Стабильный спрос на внутреннем рынке способствовал улучшению показателей ритейлеров.

Финансовый сектор также может показать опережающую динамику. У крупных банков основные показатели растут, и этот процесс продолжится за счет снижения объемов резервирования. Основным бенефициаром здесь может стать «Сбер» — при условии, что менеджмент банка решит вернуться к выплатам дивидендов.

Конечно, всё это возможно в случае позитивных тенденций в российской экономике. Очевидно, что с учетом текущей геополитической повестки страна еще долго останется под прессом санкций. К тому же эффект от эмбарго на российские ресурсы будет виден лишь по итогам 2023 года. Хотя при этом косвенные данные, а также динамика макроэкономических показателей говорят о том, что ситуация далека от кризисной.

Неопределенность на рынке создает и решение правительства дать возможность компаниям до 1 июля 2023 года не раскрывать отчетность, что затрудняет оценку их финансового положения. Также повышенные риски несет в себе будущая фискальная политика. В случае значительного роста налоговой нагрузки или серьезных проблем в экономике ожидаемых дивидендов может и не быть, а рынок в таких обстоятельствах снова рискует уйти вниз.

Автор — аналитик УК «Альфа-Капитал»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора