Турция будет поставлять в РФ моторное масло для ряда иномарок

В текущем году в Россию из Турции начнут массово поставлять турецкое моторное масло под брендом Rinnol для автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Volkswagen и Renault. Пока речь идет о 25 тыс. т смазочной продукции, предназначенной для легковых автомобилей, грузовиков и сельскохозяйственной техники, сообщила 25 января издание «Газета.Ru».

По данным издания, реализацией масел Rinnol в РФ займется компания «Лубримекс», которая имеет опыт дистрибуции аналогичных продуктов от французских производителей.

«Известные масла либо покинули рынок, либо подорожали на 50–80% в связи с изменением логистических цепочек. Наращивание сотрудничества с турецкими производителями становится логичной тенденцией развития рынка: в Турции сегодня есть все возможности для блендинга масел по европейским технологиям с использованием базового сырья и присадок от ведущих мировых производителей», — рассказал глава коммерческого департамента Rinnol Россия Андрей Носов.

Специалисты отметили, что турецкие масла, произведенные по испанским технологиям, успешно прошли испытания под контролем международной лаборатории SGS в Санкт-Петербурге. По допускам они подходят для автомобилей марок Mercedes-Benz, Volvo, BMW Group, General Motors, Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Kia, DAF, Daimler и PSA.

23 января стало известно, что Малайзия планирует увеличить экспорт автозапчастей в Россию. В перечень войдут шины, аккумуляторы, выхлопные системы, а также ряд других запчастей. Об этом рассказал торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил. По его оценке, Малайзия преимущественно занимается поставками расходных материалов для автомобилей, включая шины для легковых машин, тормозные системы, диски сцеплений, амортизаторы, рули, коробки передач, свечи зажигания и другие детали.